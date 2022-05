Quarti playoff | Della Valle trascina Brescia | Sassari ko in gara - 1

(Di lunedì 16 maggio 2022)104-97 L'ultima- 1 deidi finale va in ghiaccio con il successo diche conquista una partita dura e spigolosa e in bilico per 40' in cui la formazione lombarda ...

BRESCIA - SASSARI 104-97 L'ultima gara - 1 dei quarti di finale va in ghiaccio con il successo di Brescia che conquista una partita dura e spigolosa e in bilico per 40' in cui la formazione lombarda ha condotto per 30', ma senza mai riuscire a ...

La conferenza stampa post partita di Piero Bucchi, che commenta la sconfitta 104 - 97 contro la Germani in gara 1 dei quarti di finale dei playoff Scudetto: "Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, ci abbiamo provato fino alla fine, rispondendo colpo su colpo e riuscendo a riaprire ogni volta il match, ...