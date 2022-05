Probabili formazioni Inter-Sampdoria: trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 22 maggio nella cornice di San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le Probabili formazioni Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Ballottaggi: Correa 55% – Dzeko 45% Indisponibili: Vecino Squalificati: – Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 22 maggio nella cornice di San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Ballottaggi: Correa 55% – Dzeko 45% Indisponibili: Vecino Squalificati: –(4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; ...

