Maestra travolta dal treno La pm | istigata al suicidio

Advertising

infoitinterno : Raffaella Maietta, la maestra travolta dal treno a Marcianise. I figli: 'Non si è uccisa' - infoitinterno : Raffaella Maietta, resta un mistero il caso della maestra travolta da un treno - occhio_notizie : Interrogatorio fiume per il marito e i due figli della maestra di Marcianise travolta dal treno una settimana fa. I… -

... per ora senza indagati, per la morte di Raffaella Maietta, 55 anni, insegnante di sostegno in una scuola elementare di Napoli, che il 5 maggio e' mortada un treno nella stazione ...... per ora senza indagati, per la morte di Raffaella Maietta, 55 anni, insegnante di sostegno in una scuola elementare di Napoli, che il 5 maggio è mortada un treno nella stazione ferroviaria ...La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, per la morte di Raffaella Maietta, 55 anni, insegnante di sostegno in una scuola elementare di Napoli, che il 5 ...(AGR) La SIS Roma ipoteca il terzo posto nei play off di serie A1 battendo in maniera netta (20-7) e senza appello il Vetrocar Verona. Il divario è stato evidente fin dal primo tempo (6-2), nel second ...