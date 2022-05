Madame sul palco è “l’eccezione delle regole del mondo” (Di lunedì 16 maggio 2022) Una “Marea” di gente ha invaso le strade di Napoli nel giorno in cui tra le vie della città partenopea sfilava il Giro D’Italia. Sabato 14 maggio, il Palapartenope si è infiammato insieme alle migliaia di voci che hanno accompagnato una giovanissima artista che negli ultimi anni si è imposta nel mercato discografico italiano. Sto parlando di Madame – all’anagrafe Francesca Calearo – che con il suo innegabile talento ha stravolto il mondo dell’urban. Come ho raccontato in precedenza in questo articolo (vedi qui), Madame ha rappresentato il mutamento della musica italiana non solo per il suo stile inconfondibile, ma soprattutto perché appartiene alla generazione in cui lo streaming ha stravolto le “regole” per emergere. Se l’artista nasce con la musica live, possiamo tranquillamente affermare che questo primo tour è ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) Una “Marea” di gente ha invaso le strade di Napoli nel giorno in cui tra le vie della città partenopea sfilava il Giro D’Italia. Sabato 14 maggio, il Palapartenope si è infiammato insieme alle migliaia di voci che hanno accompagnato una giovanissima artista che negli ultimi anni si è imposta nel mercato discografico italiano. Sto parlando di– all’anagrafe Francesca Calearo – che con il suo innegabile talento ha stravolto ildell’urban. Come ho raccontato in precedenza in questo articolo (vedi qui),ha rappresentato il mutamento della musica italiana non solo per il suo stile inconfondibile, ma soprattutto perché appartiene alla generazione in cui lo streaming ha stravolto le “” per emergere. Se l’artista nasce con la musica live, possiamo tranquillamente affermare che questo primo tour è ...

