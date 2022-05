Lunghi | fluidi | leggerissimi | gli abiti boho chic dell’estate 2022

Leggi su amica

(Di lunedì 16 maggio 2022) I vestitiestatesono pronti a diventare i veri protagonisti delle vacanze al mare. E lo fanno all’insegna della tendenza. Mixando stampe floreali, motivi etnici e colori a profusione. I tessuti leggeri eprendono le forme didalle gonne ampie a ruota, di maniche a sbuffo e di silhouette scivolate. Magari arricchiti da ricami preziosi e inserti di pizzo. E la cosa più bella è che possono essere indossati in ogni momento del giorno. Come copricostume in spiaggia o per una festa a bordo piscina, per un giro tra i mercatini artigianali e per una cena romantica a lume di candela. Grafismi d’impatto per l’abitoprimavera estatefirmato Temperley London.