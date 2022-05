Le nuove previsioni dell’Onu non certificano un fallimento climatico (Di lunedì 16 maggio 2022) Pochi giorni fa, una voce sinistra ha iniziato a serpeggiare nel mondo dei media italiani e internazionali. L’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata in meteorologia, ha infatti dichiarato che il riscaldamento globale potrebbe presto raggiungere temporaneamente i tanto temuti 1,5°C al di sopra del livello pre-industriale. Le probabilità che questo accada per almeno uno dei prossimi cinque anni (2022-2026) sono salite attorno al 50%. Per il periodo tra il 2017 e il 2021, questa percentuale era ferma al 10%. Con l’obiettivo di fare chiarezza, abbiamo parlato dei numeri forniti dall’Organizzazione meteorologica mondiale con Antonello Pasini, fisico e climatologo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel suo ultimo report, l’Omm ha dichiarato che esiste un “effetto ascensore” per la temperatura media globale. Che cosa significa, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 16 maggio 2022) Pochi giorni fa, una voce sinistra ha iniziato a serpeggiare nel mondo dei media italiani e internazionali. L’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata in meteorologia, ha infatti dichiarato che il riscaldamento globale potrebbe presto raggiungere temporaneamente i tanto temuti 1,5°C al di sopra del livello pre-industriale. Le probabilità che questo accada per almeno uno dei prossimi cinque anni (2022-2026) sono salite attorno al 50%. Per il periodo tra il 2017 e il 2021, questa percentuale era ferma al 10%. Con l’obiettivo di fare chiarezza, abbiamo parlato dei numeri forniti dall’Organizzazione meteorologica mondiale con Antonello Pasini, fisico e climatologo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel suo ultimo report, l’Omm ha dichiarato che esiste un “effetto ascensore” per la temperatura media globale. Che cosa significa, ...

