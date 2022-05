Ladispoli ricorda Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Martedì 17 maggio alle ore 18.00, presso l’aula consiliare del Comune di, si terrà un evento commemorativo di, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, uccisi barbaramente dalla Mafia trenta anni fa. Faranno gli onori di casa il Sindaco Alessandro Grando e l’Assessore alla Cultura Marco Milani, in collaborazione con la sezione dei Lions di Cerveteri-, rappresentata dalla Presidente Franca Asciutto e da Armando Profumi per “Libera”. Ospite d’onore e testimone in prima persona di quanto accadde in quegli anni il Generale Angiolo Pellegrini. A presentare la serata e proporre dei brani tratti da “Questa terra un giorno sarà bellissima”, Leonardo Imperi, Direttore Artistico de “La Valigia dell’attore”. La cittadinanza, in specie ...