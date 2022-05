Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati ancora, ma questa volta davvero (Di lunedì 16 maggio 2022) Kourtney Kardashian ha sposato Travis Barker… di nuovo. Ma questa volta sul serio. Dopo le nozze farlocche a Las Vegas davanti al sosia di Elvis Presley poche ore dopo i “Grammy”, la coppia si è scambiata le promesse ufficiali in tribunale a Santa Barbara in California. Lei in abito bianco, cortissimo e sexy, lui in smoking nero. Ma attenzione perché non c’è due senza tre. Il terzo sì è già stato programmato e sarà in Italia. Alla cerimonia erano presenti la nonna materna di Kourtney, Mary Jo ‘MJ’ Campbell, 87 anni, e il padre di Barker, Randy. Assenti invece le famose sorelle e pure i figli. Pare che Kourtney e Travis abbiano deciso di sposarsi ufficialmente prima della grande cerimonia che hanno già fissato nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 16 maggio 2022)ha sposato… di nuovo. Masul serio. Dopo le nozze farlocche a Las Vegas davanti al sosia di Elvis Presley poche ore dopo i “Grammy”, la coppia si è scambiata le promesse ufficiali in tribunale a Santa Barbara in California. Lei in abito bianco, cortissimo e sexy, lui in smoking nero. Ma attenzione perché non c’è due senza tre. Il terzo sì è già stato programmato e sarà in Italia. Alla cerimonia erano presenti la nonna materna di, Mary Jo ‘MJ’ Campbell, 87 anni, e il padre di, Randy. Assenti invece le famose sorelle e pure i figli. Pare cheabbiano deciso di sposarsi ufficialmente prima della grande cerimonia che hanno già fissato nel ...

