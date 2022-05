Incentivi 2022 - La nostra guida ai contributi e tutti i modelli col bonus (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sono volute sette settimane per mettere nero su bianco il decreto del governo e poi altre sette per pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale. Adesso, però, ci siamo: l'operazione "Incentivi 2022" è ufficialmente partita. Una mezza partenza, in realtà, visto che le concessionarie non possono ancora prenotare materialmente i contributi statali che, lo ricordiamo, vanno da un minimo di 2 mila a un massimo di 5 mila euro. La specifica piattaforma informatica del ministero dello Sviluppo economico, infatti, sarà operativa solo alle ore 10 del prossimo 25 maggio, il temuto click-day in cui le concessionarie inseriranno tutti i contratti che si saranno accumulati sulle scrivanie dei venditori a partire da oggi. Falsa partenza. Insomma, siamo di fronte a un parto complicatissimo, che ha disorientato oltremisura operatori e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sono volute sette settimane per mettere nero su bianco il decreto del governo e poi altre sette per pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale. Adesso, però, ci siamo: l'operazione "" è ufficialmente partita. Una mezza partenza, in realtà, visto che le concessionarie non possono ancora prenotare materialmente istatali che, lo ricordiamo, vanno da un minimo di 2 mila a un massimo di 5 mila euro. La specifica piattaforma informatica del ministero dello Sviluppo economico, infatti, sarà operativa solo alle ore 10 del prossimo 25 maggio, il temuto click-day in cui le concessionarie inserirannoi contratti che si saranno accumulati sulle scrivanie dei venditori a partire da oggi. Falsa partenza. Insomma, siamo di fronte a un parto complicatissimo, che ha disorientato oltremisura operatori e ...

