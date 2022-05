Il pallone non sfiora nemmeno la linea: la squadra esulta e inganna l’arbitro | VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) L’introduzione del Var ha rappresentato un grosso vantaggio per gli arbitri, i campionati minori non possono ancora beneficiare delle tecnologia e gli errori sono ancora gravissimi. L’ultimo si è registrato durante una partita della seconda divisione cilena. La partita in questione è quella tra Cobreloa e Santiago Wanderers, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio ospite dopo 36 minuti con Amilivia, alla fine del primo tempo il pareggio di David Escalante. Proprio il gol dei padroni di casa ha fatto molto discutere, si è infatti registrato un gravissimo errore della direzione arbitrale. L’attaccante Escalante impatta il pallone da due passi su un cross preciso, il pallone si stampa prima sulla traversa e poi sul palo senza mai oltrepassare la linea di porta. La squadra esulta e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) L’introduzione del Var ha rappresentato un grosso vantaggio per gli arbitri, i campionati minori non possono ancora beneficiare delle tecnologia e gli errori sono ancora gravissimi. L’ultimo si è registrato durante una partita della seconda divisione cilena. La partita in questione è quella tra Cobreloa e Santiago Wanderers, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio ospite dopo 36 minuti con Amilivia, alla fine del primo tempo il pareggio di David Escalante. Proprio il gol dei padroni di casa ha fatto molto discutere, si è infatti registrato un gravissimo errore della direzione arbitrale. L’attaccante Escalante impatta ilda due passi su un cross preciso, ilsi stampa prima sulla traversa e poi sul palo senza mai oltrepassare ladi porta. Lae ...

