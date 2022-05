Gli hacker russi attaccano anche la Polizia di Stato (Di lunedì 16 maggio 2022) Per alcune ore il sito della Polizia di Stato, www.PoliziadiStato.it, è Stato irraggiungibile. L’attacco DDoS è Stato rivendicato dal collettivo russo Killnet che nei giorni scorsi aveva colpito con le stesse modalità alcuni siti governativi italiani, tra cui quello del Senato e quello della Difesa, con l’obiettivo di avvertire l’Italia e tentare di indebolire il sostegno all’Ucraina spaventando istituzioni e cittadini. Nelle scorse ore la stessa Polizia di Stato aveva dichiarato di aver sventato attacchi informatici contro l’Eurovision. Sventati attacchi informatici da #PoliziadiStato a @Eurovision Gli hacker hanno provato a infiltrarsi ma l’attivazione di una sala operativa h24 dedicata all’evento ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) Per alcune ore il sito delladi, www.di.it, èirraggiungibile. L’attacco DDoS èrivendicato dal collettivo russo Killnet che nei giorni scorsi aveva colpito con le stesse modalità alcuni siti governativi italiani, tra cui quello del Senato e quello della Difesa, con l’obiettivo di avvertire l’Italia e tentare di indebolire il sostegno all’Ucraina spaventando istituzioni e cittadini. Nelle scorse ore la stessadiaveva dichiarato di aver sventato attacchi informatici contro l’Eurovision. Sventati attacchi informatici da #dia @Eurovision Glihanno provato a infiltrarsi ma l’attivazione di una sala operativa h24 dedicata all’evento ...

