Fedez, parte uno sparo durante la diretta: panico nello studio | Ospiti gelati (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel podcast di Fedez avviene all'improvviso qualche cosa di inaspettato. Uno sparo gela tutti, compreso il rapper Fedez è uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo. È proprio egli che, durante l'ultima diretta del suo podcast, è stato protagonista di uno spavento che ha portato addirittura tutti i presenti ad temere per la propria vita. Ma cosa è accaduto nell'appuntamento di Muschio Selvaggio? Era il 2020, molto più precisamente il mese di gennaio, quando Fedez insieme a Luis Sal hanno annunciato l'arrivo del loro podcast Muschio Selvaggio. Si tratta di un programma molto particolare, in cui lo stesso studio non passa inosservato. Infatti, alle spalle di Fedez e Luis Sal, è presente una vera e propria parete fatta di ...

