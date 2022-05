FANTACALCIO – Juventus-Lazio | gol di Patric o autogol di Alex Sandro? La decisione della Lega

(Di lunedì 16 maggio 2022) Laaccorcia le distanze. Nel match contro la, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Maurizio Sarri cominciano con un altro piglio il secondo tempo e, sugli sviluppi di un calcio piazzato, trovano la rete del 2-1 grazie alla deviazione vincente di. Ma il tiro del difensore trova anche la sfortunata deviazione diche spiazza definitivamente Perin. Per gli amici del, al momento, ladi Serie A è quella di assegnare la rete ama non si escludono ribaltoni. SportFace.

