Enea Bastianini è il Re Sole di Le Mans: “Indotto Bagnaia all’errore” (Di lunedì 16 maggio 2022) Una grande ed importantissima vittoria per Enea Bastianini della Gresini Racing. Affermazione che fa bene al morale ed alla graduatoria più importante della MotoGP dopo il Gran Premio di Francia corso a Le Mans. Con la vittoria odierna nella settima tappa del Motomondiale 2022, infatti, il riminese ha avvicinato Fabio Quartararo, leader attuale della classifica piloti. Le parole di Enea Bastianini “Sono davvero felice di questa gara perché è stata una vittoria inaspettata – ha detto Enea Bastianini della Gresini Racing al termine della gara -. E’ stato un weekend complicato con un po’ di cadute, ma in gara il passo era molto buono ed era all’altezza di chi stava davanti. Ho capito che dovevo stare dietro, poi ho cercato di superare Bagnaia. Lui è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Una grande ed importantissima vittoria perdella Gresini Racing. Affermazione che fa bene al morale ed alla graduatoria più importante della MotoGP dopo il Gran Premio di Francia corso a Le. Con la vittoria odierna nella settima tappa del Motomondiale 2022, infatti, il riminese ha avvicinato Fabio Quartararo, leader attuale della classifica piloti. Le parole di“Sono davvero felice di questa gara perché è stata una vittoria inaspettata – ha dettodella Gresini Racing al termine della gara -. E’ stato un weekend complicato con un po’ di cadute, ma in gara il passo era molto buono ed era all’altezza di chi stava davanti. Ho capito che dovevo stare dietro, poi ho cercato di superare. Lui è ...

Advertising

motomatters : RT @gponedotcom: Il manager di Enea conferma che il pilota sarà in sella ad una Ducati nel 2023 e 2024, con una moto Factory. Tra Mugello e… - MotorcycleSp : Enea Bastianini è uno degli uomini di questa stagione 2022 dopo aver ottenuto la sua terza vittoria... #MotoGP… - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Francia a Le Mans, Aleix Espargaro porta l’Aprilia davanti a tutti nel warm up: Fabio Quartararo… - gponedotcom : Terza vittoria di stagione in Francia per Enea Bastianini che costringe Bagnaia all'errore nelle fasi finali del Gr… - blogtech12 : MotoGP 2022, France GP, Le Mans, Enea Bastianini, Gresini, Jack Miller, Ducati, Francesco Bagnaia, Rider Market, Su… -