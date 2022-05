Eleonora Perraro | torturata a morsi e strangolata | condanna all' ergastolo per il marito

Advertising

Trentin0 : Marco Manfrini condannato all'ergastolo anche in appello per il femminicidio della moglie Eleonora Perraro avvenuto… -

La Corte d'Assise d'appello di Trento ha confermato l'ergastolo per Marco Manfrini, già condannato alla pena massima in primo grado per il femminicidio della moglie, avvenuto la ...Ha gli occhi pieni di lacrime Mariangela Boscaini , madre di, dopo le parole del giudice della Corte d'Appello di Trento che ha confermato l'ergastolo incassato in primo grado per ...TRENTO. Nessuno sconto di pena. La Corte d’Assise d’appello di Trento ha confermato l’ergastolo per Marco Manfrini, già condannato alla pena massima in primo grado per il femminicidio della moglie ...