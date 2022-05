Detrazioni spese scolastiche e universitarie nel Modello 730: come funziona e cosa sapere (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel Modello 730, quello per la dichiarazione dei redditi rivolto a lavoratori dipendenti e pensionari, è possibile detrarre diverse spese, dalle mediche a quelle scolastiche e universitarie: ma come funziona? È bene ricordare, però, che i pagamenti devono avvenire con mezzi tracciabili, quindi carte e bancomat e l’importo massimo detraibile per le spese scolastiche relative al periodo d’imposta 2021 ammonta a 800 euro per studente. Quali spese sono detraibili nel Modello 730? Tra i costi detraibili rientrano: quelli sostenuti per la frequenza di asilo nido, scuole d’infanzia, scuole elementari, medie, scuole secondarie quelli per università e corsi di specializzazione in Atenei pubblici o privati. E c’è di più. Tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel730, quello per la dichiarazione dei redditi rivolto a lavoratori dipendenti e pensionari, è possibile detrarre diverse, dalle mediche a quelle: ma? È bene ricordare, però, che i pagamenti devono avvenire con mezzi tracciabili, quindi carte e bancomat e l’importo massimo detraibile per lerelative al periodo d’imposta 2021 ammonta a 800 euro per studente. Qualisono detraibili nel730? Tra i costi detraibili rientrano: quelli sostenuti per la frequenza di asilo nido, scuole d’infanzia, scuole elementari, medie, scuole secondarie quelli per università e corsi di specializzazione in Atenei pubblici o privati. E c’è di più. Tra ...

