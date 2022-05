Delisting e capitalizzazione in calo, allarme Borsa (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – E adesso anche l’As Roma. Dopo Atlantia e Coima Res, un’altra società ‘simbolo’, la squadra di calcio di proprietà di Dan Friedkin, lascerà Piazza Affari a seguito di un’offerta pubblica. L’annuncio è di pochi giorni fa e aggiunge un tassello all’emorragia di quotate, tra nuovi Delisting preannunciati e un altro fenomeno che sembra essersi acuito negli ultimi anni: l’ipo di società italiane su listini alternativi a Milano, da Wall Street ad Amsterdam. Non è un buon momento per il nostro mercato dei capitali, già sottocapitalizzato, fanalino di coda dei suoi competitor europei: ha di fronte un 2022 che si annuncia più complicato del previsto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E la sua capitalizzazione potrebbe scendere ancora. Gli oltre 757 miliardi circa raggiunti a fine 2021 sono scesi, a fine aprile, a quota 678 miliardi di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – E adesso anche l’As Roma. Dopo Atlantia e Coima Res, un’altra società ‘simbolo’, la squadra di calcio di proprietà di Dan Friedkin, lascerà Piazza Affari a seguito di un’offerta pubblica. L’annuncio è di pochi giorni fa e aggiunge un tassello all’emorragia di quotate, tra nuovipreannunciati e un altro fenomeno che sembra essersi acuito negli ultimi anni: l’ipo di società italiane su listini alternativi a Milano, da Wall Street ad Amsterdam. Non è un buon momento per il nostro mercato dei capitali, già sottocapitalizzato, fanalino di coda dei suoi competitor europei: ha di fronte un 2022 che si annuncia più complicato del previsto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E la suapotrebbe scendere ancora. Gli oltre 757 miliardi circa raggiunti a fine 2021 sono scesi, a fine aprile, a quota 678 miliardi di ...

