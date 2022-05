Così l'Unione europea si prepara alla guerra di attrito in Ucraina (Di lunedì 16 maggio 2022) L'Ucraina "può vincere" la guerra contro la Russia, ha detto ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, spiegando che il conflitto "non sta andando come Mosca aveva previsto. Hanno fallito a prendere Kyiv. Si stanno ritirando dalle zone attorno a Kharkiv. La loro offensiva maggiore nel Donbas è a un punto morto. La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici", ha detto Stoltenberg al termine della riUnione dei ministri degli Esteri della Nato a Berlino. "Siamo d'accordo sul fatto che non dobbiamo e non intendiamo rinunciare ai nostri sforzi nazionali, soprattutto in termini di aiuti militari, finché l'Ucraina avrà bisogno di questo sostegno per la difesa del suo paese", ha detto il ministro tedesco degli Esteri, Annalena Baerbock, che venerdì e sabato ha anche presieduto una ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) L'"può vincere" lacontro la Russia, ha detto ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, spiegando che il conflitto "non sta andando come Mosca aveva previsto. Hanno fallito a prendere Kyiv. Si stanno ritirando dalle zone attorno a Kharkiv. La loro offensiva maggiore nel Donbas è a un punto morto. La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici", ha detto Stoltenberg al termine della ridei ministri degli Esteri della Nato a Berlino. "Siamo d'accordo sul fatto che non dobbiamo e non intendiamo rinunciare ai nostri sforzi nazionali, soprattutto in termini di aiuti militari, finché l'avrà bisogno di questo sostegno per la difesa del suo paese", ha detto il ministro tedesco degli Esteri, Annalena Baerbock, che venerdì e sabato ha anche presieduto una ...

