Concorso scuola, graduatorie di merito a scorrimento anche per quello della secondaria. La richiesta degli idonei (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Coordinamento idonei Concorso Ordinario secondaria chiede che vengano istituite graduatorie di merito a scorrimento (GM) per l’immissione in ruolo; L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Il CoordinamentoOrdinariochiede che vengano istituitedi(GM) per l’immissione in ruolo; L'articolo .

