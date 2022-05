“Come sta Roger Balduino”. Il brutto incidente all’Isola, poi il segreto. Ma Alvin ora dice tutto (Di lunedì 16 maggio 2022) Come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola dei Famosi? È la domanda che si sta ponendo il web, dopo la puntata andata in onda venerdì scorso e durante la quale il naufrago ha avuto un incidente durante la prova dell’orologio contro Clemente Russo, che nei giorni scorsi ha dovuto salutare la moglie Laura Maddaloni, ultima eliminata del reality show condotto da Ilary Blasi. A spiegare ai telespettatori Come sta Roger Balduino dopo l’incidente all’Isola dei Famosi ci ha pensato l’inviato in Honduras Alvin, rispondendo a una domanda lasciata da un fan sulla sua pagina Instagram. Da venerdì, infatti, massimo riserbo sulla situazione del naufrago ferito durante la diretta in onda ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)stadopo l’dei Famosi? È la domanda che si sta ponendo il web, dopo la puntata andata in onda venerdì scorso e durante la quale il naufrago ha avuto undurante la prova dell’orologio contro Clemente Russo, che nei giorni scorsi ha dovuto salutare la moglie Laura Maddaloni, ultima eliminata del reality show condotto da Ilary Blasi. A spiegare ai telespettatoristadopo l’dei Famosi ci ha pensato l’inviato in Honduras, rispondendo a una domanda lasciata da un fan sulla sua pagina Instagram. Da venerdì, infatti, massimo riserbo sulla situazione del naufrago ferito durante la diretta in onda ...

