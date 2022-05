Com’è nato e come si è diffuso il mito dei biolaboratori in Ucraina (Di lunedì 16 maggio 2022) di Leonardo Bianchi Fin dalle prime ore, l’invasione russa dell’Ucraina ha generato una quantità impressionante di teorie del complotto. Alcune puntano a negare completamente l’esistenza stessa del conflitto, sostenendo che i morti e i feriti siano in realtà degli “attori”; altre cercano di sollevare dubbi su eventi specifici, come il bombardamento dell’ospedale di Mariupol o il massacro di Bucha; e altre ancora svolgono una funzione propagandistica, su tutte quella dei fantomatici “biolaboratori” ucraini, una delle più note e diffuse. Secondo questa teoria, in Ucraina esisterebbe una rete di laboratori segreti (tra cui uno nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal di Mariupol) finanziati dagli Stati Uniti. In questi luoghi si starebbero progettando armi chimiche e batteriologiche da usare contro la Russia, o ... Leggi su facta.news (Di lunedì 16 maggio 2022) di Leonardo Bianchi Fin dalle prime ore, l’invasione russa dell’ha generato una quantità impressionante di teorie del complotto. Alcune puntano a negare completamente l’esistenza stessa del conflitto, sostenendo che i morti e i feriti siano in realtà degli “attori”; altre cercano di sollevare dubbi su eventi specifici,il bombardamento dell’ospedale di Mariupol o il massacro di Bucha; e altre ancora svolgono una funzione propagandistica, su tutte quella dei fantomatici “” ucraini, una delle più note e diffuse. Secondo questa teoria, inesisterebbe una rete di laboratori segreti (tra cui uno nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal di Mariupol) finanziati dagli Stati Uniti. In questi luoghi si starebbero progettando armi chimiche e batteriologiche da usare contro la Russia, o ...

pietroraffa : 'Se la Russia non riesce ad attrarre nessuno dei vicini, non è colpa della Nato. Quei paesi vogliono stare dalla pa… - GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - Ettore_Rosato : Dopo decenni di neutralità la #Finlandia annuncia la sua richiesta di adesione alla #NATO: ‘Tutto è cambiato quand… - danalloydthomas : RT @LeoMuti2: E certo. Perchè la NATO è una specie di circolo delle bocce. - Billa42_ : Turchia apre a Finlandia e Svezia nella NATO, ma chiede garanzie di sicurezza -

