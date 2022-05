Calcio: Milan. Virdis 'Manca un punto, logico sia favorito per scudetto' (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ex attaccante rossonero: "Contro il Sassuolo non penserà al pari ma giocherà a viso aperto" ROMA - "Manca solo un punto, è logico che il Milan sia favorito per lo scudetto". Così, ai microfoni di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) L'ex attaccante rossonero: "Contro il Sassuolo non penserà al pari ma giocherà a viso aperto" ROMA - "solo un, èche ilsiaper lo". Così, ai microfoni di ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - sportli26181512 : Inter, nuova carica sui social: 'Crederci fino all'ultimo minuto': Dopo il successo di Cagliari, i nerazzurri tengo… - alessia_M92 : RT @SkySport: ?? La Curva canta 'Pioli is on fire' ?? Tutto pronto per Milan-Bologna ?? Diretta alle ore 20.45 su Sky Sport 4K ? ?? @PeppeDiSte… -