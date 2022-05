Bergamo, fiamme nella notte in un’azienda: coinvolta anche l’abitazione del proprietario (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone e Gazzaniga sono intervenuti d’urgenza in città per un incendio che, partito da un’azienda, si era espanso anche alla casa del titolare. L’allarme è scattato poco prima dell’1, in via Rampinelli: arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano già avvolto 300 metri quadrati di capannone, rendendolo inutilizzabile. L’incendio, però, non è rimasto circoscritto, ma ha coinvolto anche l’abitazione del proprietario che si trova al piano superiore. Fortunatamente l’intervento tempestivo ha fatto sì che nessuno rimanesse ferito: spento il rogo, i ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022)tra domenica 15 e lunedì 16 maggio i vigili del fuoco della centrale di, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone e Gazzaniga sono intervenuti d’urgenza in città per un incendio che, partito da, si era espansoalla casa del titolare. L’allarme è scattato poco prima dell’1, in via Rampinelli: arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno spento leche avevano già avvolto 300 metri quadrati di capannone, rendendolo inutilizzabile. L’incendio, però, non è rimasto circoscritto, ma ha coinvoltodelche si trova al piano superiore. Fortunatamente l’intervento tempestivo ha fatto sì che nessuno rimanesse ferito: spento il rogo, i ...

