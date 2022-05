"Basta amici, devi stare soltanto con me": ragazza picchiata in strada dal fidanzato geloso (Di lunedì 16 maggio 2022) ANCONA - Da una lite tra fidanzati all' aggressione , con la più debole che finisce al pronto soccorso. È quanto accaduto sabato notte poco prima delle due tra via Torresi e via della Montagnola . Per ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 16 maggio 2022) ANCONA - Da una lite tra fidanzati all' aggressione , con la più debole che finisce al pronto soccorso. È quanto accaduto sabato notte poco prima delle due tra via Torresi e via della Montagnola . Per ...

