(Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la finalissima di. A trionfare il cantante, che ha battuto il ballerino Michele Esposito e ha conquistato così laè il montepremi finale di 150.000 euro. Diverse sono state le reazioni dopo la puntata. Il paese di, Lamezia Terme, ha infatti festeggiato ladel cantante, come dimostrano i diversi video che stanno circolando sul web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da White (@white lamezia) Questa invece ladella madre di. Non solo.ha sempre supportato siache Michele, vincitori di entrambe le categorie di riferimento. Stasera un ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, la reazione di Carola Puddu alla vittoria di Luigi Strangis La ballerina ha da sempre supportato il cant… - zazoomblog : Ultimo la sua reazione all’imitazione fatta ad Amici - #Ultimo #reazione #all’imitazione - StraNotizie : Ultimo, la sua reazione all’imitazione fatta ad Amici - StraNotizie : Sissi, la reazione dopo l’eliminazione da Amici: le prime parole - Rosa62346583 : @AlessiaStufa E tesó non mi puoi fare il paragone se j avesse messo la storia la nostra reazione sarebbe stata dive… -

Crudele, persino! E chi mai vorrebbe esserlo Medici, infermiere,e parenti sfilano davanti a ...parola di verità come se solo davanti a un testimone silenzioso e impedito a qualsiasi...... "Non ne sapevo nulla e non ho sgomitato per arrivare lì", confida la Ronzulli agli. Più che ... Laè dura: quando a Salini viene proposto un posticino di consolazione " responsabile per i ...Amici 21, la reazione di Carola Puddu alla vittoria di Luigi Strangis. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.LDA sorprende il web con una dedica social destinata ai finalisti di Amici 21: il messaggio destinato al vincitore Amici 2022 Luigi Strangis ...