Ultime Notizie – Eurovision 2022, record di ascolti per la finale (Di domenica 15 maggio 2022) Nuovo record di ascolti sulla tv italiana per la finale dell”Eurovision Song Contest 2022. L’ultima serata della kermesse europea, in cui è stato proclamato il vincitore (l’Ucraina con la Kalush Orchestra), è stata vista su Rai1, dalle 20.57 all’1.13, da una media di 6.590.000 spettatori, pari al 41,9% di share. Un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Nuovodisulla tv italiana per ladell”Song Contest. L’ultima serata della kermesse europea, in cui è stato proclamato il vincitore (l’Ucraina con la Kalush Orchestra), è stata vista su Rai1, dalle 20.57 all’1.13, da una media di 6.590.000 spettatori, pari al 41,9% di share. Un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Sarri torna a Torino da ex: ecco quale accoglienza si aspetta il tecnico. Rivelazione - - CorriereCitta : Incidente sulla Pontina e lavori in corso: traffico in tilt - TuttoASRoma : Maledizione Roma: la testa è alla Coppa ma si rischia di finire ottavi - junews24com : Pogba Juve, il retroscena: contatto già a inizio primavera, e quella promessa... - -