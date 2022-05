Ucraina, fucilato insieme ai suoi fratelli e gettato in una fossa riesce a salvarsi: l'incredibile racconto di Mykola Kulichenko (Di domenica 15 maggio 2022) L?occupazione russa in Ucraina si accanisce sui civili, secondo il procuratore generale Iryna Venediktova dall?inizio dell?invasione l?esercito di Mosca ha commesso quasi... Leggi su ilmattino (Di domenica 15 maggio 2022) L?occupazione russa insi accanisce sui civili, secondo il procuratore generale Iryna Venediktova dall?inizio dell?invasione l?esercito di Mosca ha commesso quasi...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E'… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… - andrea314052 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… - ValleIacopo : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… - MarisaLevi1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Fucilato insieme ai fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. E' la sto… -