Traffico Roma del 15-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 maggio 2022) Luceverdeme trovati dalla redazione Buongiorno Non Molte le novità inmomento sulla rete di una cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e mentre sulla Pontina ci sono incolonnamenti per la tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina a questi disagi si aggiunge un incidente che sta provocando incolonnamenti tra il bivio di Pratica di Mare è l’uscita per Castelno sempre verso Latina la polizia locale dici segnala un incidente nella periferia est in via Borghesiana all’altezza di via Petralia Sottana inevitabili le ripercussioni raccomandano naturalmente tutte le attenzioni del caso nella quartiere Trieste per tutta la giornata per una manifestazione di carattere commerciale chiusa alPiazza Caprera in Prati invece la quinta edizione di auto di ...