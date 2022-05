TOP10 SETTIMANA: IN CIMA LA COPPA ITALIA, COMPLETA IL PODIO L’EUROVISION (Di domenica 15 maggio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dall’8 al 14 maggio 2022. In vetta nella SETTIMANA 8-14 maggio troviamo Juventus-Inter con quasi 8,7 milioni di telespettatori. Sul PODIO L’EUROVISION Son Contest tra semifinali e finale. Rai1 è ancora leader del prime time SETTIMANAle con il 23% di share a fronte del 17,27% di Canale 5. Nelle 24 ore vince l’ammiraglia Rai con il 19,70% di share contro il 18,23% di quella Mediaset. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale5 Juventus-Inter 8.699.000 #2 Rai1 Eurovision Song Contest (Finale) 6.590.000 #3 Rai1 Eurovision Song Contest (2° semifinale) 5.538.000 #4 Rai1 Eurovision Song Contest (1° semifinale) 5.507.000 #5 Rai1 Nero a ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 15 maggio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladall’8 al 14 maggio 2022. In vetta nella8-14 maggio troviamo Juventus-Inter con quasi 8,7 milioni di telespettatori. SulSon Contest tra semifinali e finale. Rai1 è ancora leader del prime timele con il 23% di share a fronte del 17,27% di Canale 5. Nelle 24 ore vince l’ammiraglia Rai con il 19,70% di share contro il 18,23% di quella Mediaset. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale5 Juventus-Inter 8.699.000 #2 Rai1 Eurovision Song Contest (Finale) 6.590.000 #3 Rai1 Eurovision Song Contest (2° semifinale) 5.538.000 #4 Rai1 Eurovision Song Contest (1° semifinale) 5.507.000 #5 Rai1 Nero a ...

