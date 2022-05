Tonga | l' eruzione è stata ' esplosione atmosferica da record'

(Di domenica 15 maggio 2022) L'del vulcanoavvenuta lo scorso 15 gennaio èdefinita come la più grandemai registrata nell'atmosfera dalle strumentazioni moderne. In base alla valutazione contenuta ...

L'del vulcanoavvenuta lo scorso 15 gennaio è stata definita come la più grande esplosione mai registrata nell'atmosfera dalle strumentazioni moderne. In base alla valutazione contenuta ......a pensare che in realtà quella terra che i navigatori avevano mappato altro non era che un grande scoglio galleggiante di pietra pomice creato a seguito dell'di un vulcano sulle isoleL'eruzione del vulcano Tonga avvenuta il 15 gennaio è stata definita come la più grande esplosione mai registrata nell'atmosfera dalle strumentazioni moderne. L'eruzione nella piccola isola nel sud ...L'eruzione del vulcano Tonga avvenuta lo scorso 15 gennaio è stata definita come la più grande esplosione mai registrata nell'atmosfera dalle strumentazioni moderne. (ANSA) ...