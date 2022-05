Spread, Mes e Ue: il piano da incubo di Draghi (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo averci fatto bere la favoletta del debito buono e del debito cattivo Mario Draghi ha indebitato il paese per 500 milioni al giorno dall’inizio del suo governo senza contare quello che contrarremo con il Pnrr. La maggior parte delle spese si sono accumulate nel 2021 terminato con una finanziaria “allegra” per il 2022 tutto in chiave di elezione quirinalizia, sfumato l’obiettivo il Presidente del Consiglio ha iniziato a meditare la fuga per non dover fronteggiare i guai che sicuramente arriveranno. Sfortunatamente per lui Cristine Lagarde si è accorta (finalmente) che l’inflazione europea era fuori controllo e che quindi la BCE non avrebbe potuto continuare a comprare titoli di Stato all’infinito, l’eccesso di stimolo monetario, debito buono secondo la definizione di Mario, ha prodotto un aumento dei prezzi ed un deprezzamento dell’Euro a cui la Banca Centrale ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo averci fatto bere la favoletta del debito buono e del debito cattivo Marioha indebitato il paese per 500 milioni al giorno dall’inizio del suo governo senza contare quello che contrarremo con il Pnrr. La maggior parte delle spese si sono accumulate nel 2021 terminato con una finanziaria “allegra” per il 2022 tutto in chiave di elezione quirinalizia, sfumato l’obiettivo il Presidente del Consiglio ha iniziato a meditare la fuga per non dover fronteggiare i guai che sicuramente arriveranno. Sfortunatamente per lui Cristine Lagarde si è accorta (finalmente) che l’inflazione europea era fuori controllo e che quindi la BCE non avrebbe potuto continuare a comprare titoli di Stato all’infinito, l’eccesso di stimolo monetario, debito buono secondo la definizione di Mario, ha prodotto un aumento dei prezzi ed un deprezzamento dell’Euro a cui la Banca Centrale ...

