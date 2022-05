"Se non c'è un accordo con la Cina...". Romano Prodi, l'inquietante profezia sulla guerra: ecco cosa ci aspetta (Di domenica 15 maggio 2022) Romano Prodi è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3, dove ha analizzato gli scenari della guerra in Ucraina che riguardano soprattutto Stati Uniti e Cina. “Nonostante il conflitto in corso - ha esordito l'ex premier - agli occhi degli Usa è Pechino a essere il pericolo numero uno. Nella mente di ogni americano il nemico è la Cina e la stessa cosa vale per i cinesi, dato che quella tra Washington e Pechino è la grande e vera concorrenza per il dominio del mondo”. Quindi Prodi non è sorpreso dai dibattiti che precedono il vertice Nato di Madrid: “L'idea è che la Nato diventi una grande unione contro la Cina, cioè che sia la saldatura di tutto il mondo occidentale nei confronti della Cina. Per questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022)è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3, dove ha analizzato gli scenari dellain Ucraina che riguardano soprattutto Stati Uniti e. “Nonostante il conflitto in corso - ha esordito l'ex premier - agli occhi degli Usa è Pechino a essere il pericolo numero uno. Nella mente di ogni americano il nemico è lae la stessavale per i cinesi, dato che quella tra Washington e Pechino è la grande e vera concorrenza per il dominio del mondo”. Quindinon è sorpreso dai dibattiti che precedono il vertice Nato di Madrid: “L'idea è che la Nato diventi una grande unione contro la, cioè che sia la saldatura di tutto il mondo occidentale nei confronti della. Per questo ...

