Rabat | Ferrando in tabellone con Trevisan e Bronzetti

Advertising

zazoomblog : WTA Rabat 2022 Cristiana Ferrando accede al main draw - #Rabat #Cristiana #Ferrando #accede - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Cristiana Ferrando nel turno decisivo… - zazoomblog : Rabat: Trevisan e Bronzetti al via obiettivo qualificazione per Ferrando - #Rabat: #Trevisan #Bronzetti - zazoomblog : Rabat: Ferrando ad un passo dalla qualificazione - #Rabat: #Ferrando #passo #dalla - sportface2016 : #WtaRabat | #Ferrando vola al turno decisivo delle qualificazioni -

Il torneo WTA 250 di, in Marocco, vede oggi concludersi le qualificazioni del singolare: accede al main draw l'azzurra Cristiana, numero 3 del tabellone cadetto, che liquida in un'ora ed un quarto la ...... dovrà vedersela con la giovane spagnola Burillo Escorihuela all'esordio in quel di. Località marocchina che ospiterà inoltre l'azzurra Cristiana, la quale sfiderà Tara Moore per un ...ROMA - Cristiana Ferrando scende in campo oggi nel turno ... torna dopo due anni d'assenza a disputarsi sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La 26enne di Santa Margherita Ligure, n.Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Rabat 2022, per quanto riguarda la giornata di domenica 15 maggio. In campo Tomljanovic e l'azzurra Ferrando ...