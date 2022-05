(Di domenica 15 maggio 2022) Servono 100 milioni per ingaggiare Victor, lo conferma la Gazzetta dello Sport. Per questa cifra, il presidente del, Aurelio...

Advertising

RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - sportli26181512 : Napoli, Osimhen può partire: due club in pole: Servono 100 milioni per ingaggiare Victor Osimhen, lo conferma la Ga… - zazoomblog : Napoli Genoa 1-0 LIVE: squadre negli spogliatoi al momento decide Osimhen - #Napoli #Genoa #LIVE: #squadre #negli - infoitsport : Napoli-Genoa 1-0, fine primo tempo: Osimhen porta avanti i suoi - SportdelSud : ???? La sintesi del primo tempo di Napoli-Genoa. -

Al 37' altra chance per il: Mertens pescaall'interno dell'area ma l'attaccante nigeriano cicca la conclusione e Sirigu para senza patemi. Appuntamento a tra poco con il secondo tempo ...Per il Genoa ultima chance di salvezzaVOTIOspina 6Di Lorenzo 7 Rrahmani 6Koulibaly 6Mario ... Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne;. ...Gentili lettori di 100x100Napoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa, valida per la penultima di campionato. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. Inizia il secondo tempo ...Un gol di Osimhen al momento sta decidendo la sfida tra il Napoli del il Genoa dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, ed al momento condanna il Genoa che è indietro negli scontri diretti con la ...