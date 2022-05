Napoli-Genoa live dalle 15 | è l' ultima di Insigne davanti ai suoi tifosi

Advertising

repubblica : Serie A, Bologna-Sassuolo 1-3. Alle 15 Napoli-Genoa - Grifoman1 : RT @buoncalcio: #NapoliGenoa, le formazioni ufficiali. C’è Amiri - zazoomblog : Tutto su Napoli-Genoa: formazioni diretta tv e streaming della partita - #Tutto #Napoli-Genoa: #formazioni - zazoomblog : Napoli-Genoa: le formazioni ufficiali - #Napoli-Genoa: #formazioni #ufficiali - GoldelNapoli : Le scelte dei due tecnici per il match di #SerieA -

Oggi dalle 12.30 in campo Bologna - Sassuolo (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251), seguita alle 15 da, con i partenopei che puntano a consolidare il terzo posto in ...Qualora fosse arrivato il segno X, il Lecce sarebbe stato costretto a giocare il playout per non retrocedere contro il, con ilsalvo. Diretta/ Verona Torino (risultato finale 0 - 1): ...14.12 - L'Empoli sorprende il Cagliari: Peralta segna l' 1-0 e fa sorridere l'Inter, che ora potrebbe permettersi persino di perdere. 14.09 - Fiorentina in vantaggio: ...Caia e Bosilj affondano i partenopei che, complice il contemporaneo successo del Lecce, dovranno giocarsi gli spareggi Termina nel migliore dei modi il campionato della Primavera dell’Hellas: i giallo ...