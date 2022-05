Milan-Atalanta 2-0, Letta: “Giornata memorabile, con una maglia leggendaria” (Di domenica 15 maggio 2022) Attraverso un post sui social, Enrico Letta ha celebrato la vittoria del Milan per 2-0 contro l’Atalanta nella sfida valida per il 37° turno di Serie A 2021/2022. “Una Giornata memorabile. Con una maglia leggendaria” ha scritto il segretario del Pd. Ad accompagnare queste parole, la foto della maglia numero 7 di Andriy Shevchenko e l’hashtag #GrazieRagazzi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Attraverso un post sui social, Enricoha celebrato la vittoria delper 2-0 contro l’nella sfida valida per il 37° turno di Serie A 2021/2022. “Una. Con una” ha scritto il segretario del Pd. Ad accompagnare queste parole, la foto dellanumero 7 di Andriy Shevchenko e l’hashtag #GrazieRagazzi. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - calciomercatoit : ??#MilanAtalanta - Festa rossonera dopo il successo: ora occhi su #CagliariInter ??via @MartinSa1988 - ALERTES_INFO : Serie A : l'AC Milan domine l'Atalanta et se rapproche du Scudetto -