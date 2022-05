L' Ue taglia le stime Meno 1 | 5% di Pil

(Di domenica 15 maggio 2022) La Commissione europea si appresta a rivedere ledi crescita dell'Eurozona per il 2022, con un drastico taglio generalizzato rispetto alla sua ultima previsione sul Prodotto interno lordo di ...

La Commissione europea si appresta a rivedere ledi crescita dell'Eurozona per il 2022, con un drastico taglio generalizzato rispetto alla sua ultima previsione sul Prodotto interno lordo di febbraio, che si attestava a quota 4%. A quanto ...L'inflazione di aprile al 6,2%, sale il carrello della spesa La guerra pesa sulledi crescita: il Fmiil Pil globale al +3,6%. L'Italia scende dal +3,8 al +2,3% ...La Commissione europea si appresta a rivedere le stime di crescita dell’Eurozona per il 2022, con un drastico taglio generalizzato rispetto alla sua ultima previsione sul Prodotto interno lordo di feb ...L’OPEC ha anche rivisto al ribasso le stime sulla produzione petrolifera russa per quest’anno di 360.000 barili al giorno. Mentre la domanda del primo trimestre era salita di 5,2 milioni b/d, nel trim ...