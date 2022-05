Lo Spezia vince a Udine ed è salvo. Il Torino vince a Verona (Di domenica 15 maggio 2022) Con le reti di Verde, Gyasi e Maggiore, lo Spezia ribalta l`iniziale 1-0 di Molina e alla Dacia Arena conquista i tre punti che valgono la salvezza, inutile il 2-3 di Pablo Marí. A Thiago Motta e i suoi ragazzi, in realtà, bastava un pari dopo il risultato positivo arrivato da Empoli. Al Bentegodi Juric batte la sua ex squadra 1-0 con una rete di Brekalo nel primo tempo. Il Toro si porta così a due punti dal nono posto occupato proprio dal Verona.Finisce 1-1 al Castellani, invece, tra Empoli e Salernitana nel primo anticipo della penultima giornata del campionato di serie A. Ottimo inizio della Salernitana, che spinge costantemente e sfiora più volte il vantaggio, ma a sbloccare il risultato al 30' è Cutrone. Nella ripresa fioccano le occasioni: Cutrone colpisce il palo, Bonazzoli entra e trova il gol del pari in rovesciata. Poi Massa assegna un rigore ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022) Con le reti di Verde, Gyasi e Maggiore, loribalta l`iniziale 1-0 di Molina e alla Dacia Arena conquista i tre punti che valgono la salvezza, inutile il 2-3 di Pablo Marí. A Thiago Motta e i suoi ragazzi, in realtà, bastava un pari dopo il risultato positivo arrivato da Empoli. Al Bentegodi Juric batte la sua ex squadra 1-0 con una rete di Brekalo nel primo tempo. Il Toro si porta così a due punti dal nono posto occupato proprio dal.Finisce 1-1 al Castellani, invece, tra Empoli e Salernitana nel primo anticipo della penultima giornata del campionato di serie A. Ottimo inizio della Salernitana, che spinge costantemente e sfiora più volte il vantaggio, ma a sbloccare il risultato al 30' è Cutrone. Nella ripresa fioccano le occasioni: Cutrone colpisce il palo, Bonazzoli entra e trova il gol del pari in rovesciata. Poi Massa assegna un rigore ...

