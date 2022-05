Libretti Poste, manca un mese: quali chiuderanno in automatico (Di domenica 15 maggio 2022) Ancora un mese di tempo per salvare la giacenza e poi Poste Italiane chiuderà tutti i vecchi Libretti di risparmio. Ecco quando Senza i Libretti postali molti soggetti non avrebbero oggi dei risparmi garantiti o anche la cultura stessa del risparmio. Questo strumento estremamente utilizzato, emesso da Poste Italiane, ha trovato una larga diffusione tra le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 15 maggio 2022) Ancora undi tempo per salvare la giacenza e poiItaliane chiuderà tutti i vecchidi risparmio. Ecco quando Senza ipostali molti soggetti non avrebbero oggi dei risparmi garantiti o anche la cultura stessa del risparmio. Questo strumento estremamente utilizzato, emesso daItaliane, ha trovato una larga diffusione tra le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Poste Italiane attenzione: sta per chiudere questi libretti a brevissimo - ultimenews24 : (Adnkronos) - Addio al vecchio libretto postale. Il 21 giugno 2022 Poste Italiane chiuderà migliaia di libretti non… - LiberoReporter : Poste sta per chiudere i Libretti postali: che fare per non perdere soldi - Gaebaldi : Poste sta per chiudere i Libretti postali: che fare per non perdere soldi - TrendOnline : RT @piermolinengo: Il 21 giugno 2022 Poste italiane provvederà ad eliminare migliaia di #librettipostali dormienti. I soldi andranno dirett… -