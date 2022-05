Latina, botte e minacce in casa: in pochi giorni arrestati 3 orchi (Di domenica 15 maggio 2022) Latina – Nella settimana scorsa, la Questura di Latina ha fatto registrare ulteriori importanti risultati sul fronte delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Sono state oltre 225 le Volanti impegnate nei pattugliamenti i cui equipaggi si sono avvalsi del supporto di 12 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti dislocati nella provincia. In particolare a Latina e provincia, nel corso dei 130 posti di controllo sono state identificate oltre 1400 persone, controllati 800 veicoli ed elevate 142 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 5 patenti e 5 carte di circolazioni ritirate. Sono stati inoltre 20 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022)– Nella settimana scorsa, la Questura diha fatto registrare ulteriori importanti risultati sul fronte delle attività di prevenzione e repressione dei reati. Sono state oltre 225 le Volanti impegnate nei pattugliamenti i cui equipaggi si sono avvalsi del supporto di 12 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale die dei suoi distaccamenti dislocati nella provincia. In particolare ae provincia, nel corso dei 130 posti di controllo sono state identificate oltre 1400 persone, controllati 800 veicoli ed elevate 142 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 5 patenti e 5 carte di circolazioni ritirate. Sono stati inoltre 20 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la ...

