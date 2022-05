La grave ondata di coronavirus in Corea del Nord (Di domenica 15 maggio 2022) Il regime ha segnalato centinaia di migliaia di persone con "febbre", ma mancano i test per confermare i casi e i vaccini Leggi su ilpost (Di domenica 15 maggio 2022) Il regime ha segnalato centinaia di migliaia di persone con "febbre", ma mancano i test per confermare i casi e i vaccini

Advertising

ilpost : La grave ondata di coronavirus in Corea del Nord - claudiomilani6 : RT @federico_bosco: Quella della morte di Shireen Abu Akleh è una storia che può scatenare un'ondata di violenza da far impallidire quella… - federico_bosco : Quella della morte di Shireen Abu Akleh è una storia che può scatenare un'ondata di violenza da far impallidire que… - Dreambig51234 : @Lauradefin1 @Dosonliri7 E Manuel preso da quest'ondata ha fatto la sua part di schifo in questo. Che ci sta. Ma ne… - UArgentini : RT @lucacozzuto: In effetti il fatto che nel 2021 ci fu ondata di Alfa e Delta (più grave di virus originale) non sfiora minimamente. La co… -