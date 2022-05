Isner e Schwartzman | al Foro è nata una strana coppia di doppisti

Leggi su agi

(Di domenica 15 maggio 2022) AGI - Che il titolo lo abbiano vinto i croati Mektic e Pavic, in fondo, è solo un dettaglio da albo d'oro. Che cos'è una finale persa in confronto a un hashtag (#man) che resterà per sempre, un po' come il Brangelina della fuPitt-Jolie? Perché i trionfatori di questo doppio 2022 degli Internazionali d'Italia (e forse di tutto il torneo) sono senz'altro Johne Diego, il “long John” americano alto due metri e 8 centimetri e “El Peque” il corto argentino che si ferma a un metro e 70. Non proprio l'ideale in singolare (svantaggio che non è mai riuscito a frenare le ambizioni di Diego, oggi 15 del mondo e due anni fa numero 8) figuriamoci in doppio. Il pennellone e il piccoletto non avevano mai giocato insieme, da un po' si ripromettevano di farlo e a Roma ci sono riusciti, mandando in estasi ...