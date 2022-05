Internazionali, Bolelli e Fognini eliminati in semifinale nel doppio (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA - Simone Bolelli e Fabio Fognini sono stati battuti per 6 - 3 7 - 6(5) da Nikola Mektic e Mate Pavic nelle semifinali del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia , quinto Masters 1000 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA - Simonee Fabiosono stati battuti per 6 - 3 7 - 6(5) da Nikola Mektic e Mate Pavic nelle semifinali del torneo dideglid'Italia , quinto Masters 1000 ...

