Guerra Russia-Ucraina, Di Maio sposa la linea Macron: "Tenere aperto un canale con Mosca" (Di domenica 15 maggio 2022) Luigi Di Maio certifica la posizione dell'Italia sulla Guerra in Ucraina. Una posizione allineata a quella del presidente francese Emmanuel Macron, che continua a ripetere la necessità di non interrompere i dialoghi con la Russia e di non ergere un muro invalicabile al confine est dell'Unione europea per garantire al continente un futuro di pace. Il ministro ha ufficializzato che anche Roma punta in questa direzione nel corso di un'intervista a Mezz'ora in più, su Rai3, nella quale ha dichiarato che "bisogna sempre Tenere aperto un canale con Mosca, lo ha fatto anche il segretario di Stato americano". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

