Ernst Jünger, il volto della tecnica: in un libro l’analisi del filosofo tedesco sull’anarca nell’età moderna (Di domenica 15 maggio 2022) “Potrebbe sembrare un controsenso parlare di un volto della tecnica. Ad essa associamo molto più facilmente l’idea di una maschera, di un nascondimento, se non di una falsificazione”. Al contrario, “si può intendere il volto come l’espressione della eccentricità umana, della sua unicità, infine della sua libertà”. “Se la tecnica viene agita ciò presuppone un agente, che non può che essere l’uomo, il quale crea la macchina e ne indirizza gli scopi. Con qualche licenza, potremmo affermare che il volto segreto della tecnica è quanto in essa rimanda all’uomo. Allo stesso modo dell’eroe marinettiano Mafarka che trasmette il suo soffio vitale al proprio figlio di metallo Gazurmah, nella macchina vi è sempre ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022) “Potrebbe sembrare un controsenso parlare di un. Ad essa associamo molto più facilmente l’idea di una maschera, di un nascondimento, se non di una falsificazione”. Al contrario, “si può intendere ilcome l’espressioneeccentricità umana,sua unicità, infinesua libertà”. “Se laviene agita ciò presuppone un agente, che non può che essere l’uomo, il quale crea la macchina e ne indirizza gli scopi. Con qualche licenza, potremmo affermare che ilsegretoè quanto in essa rimanda all’uomo. Allo stesso modo dell’eroe marinettiano Mafarka che trasmette il suo soffio vitale al proprio figlio di metallo Gazurmah, nella macchina vi è sempre ...

Advertising

OrientamentiJE : RT @ScempioDelMondo: Il vero problema è piuttosto che una grande maggioranza non vuole la libertà, anzi ne ha paura. Bisogna essere liberi… - SecolodItalia1 : Ernst Jünger, il volto della tecnica: in un libro l’analisi del filosofo tedesco sull’anarca nell’età moderna… - MonukumVendetta : RT @ScempioDelMondo: Il vero problema è piuttosto che una grande maggioranza non vuole la libertà, anzi ne ha paura. Bisogna essere liberi… - Lukyluke311 : RT @ScempioDelMondo: Il vero problema è piuttosto che una grande maggioranza non vuole la libertà, anzi ne ha paura. Bisogna essere liberi… - VoceIta : RT @ScempioDelMondo: Il vero problema è piuttosto che una grande maggioranza non vuole la libertà, anzi ne ha paura. Bisogna essere liberi… -

Libri, esce "Ernst Jünger, il volto della tecnica" L'intento di Michele Iozzino, nel suo saggio Ernst Jünger - Il volto della tecnica (Altaforte Edizioni, 198 pagine, 15 euro, dal 19 maggio online e in libreria), è partire da questo rapporto tra ... La maschera di ferro Ridotto a pura biologia, riconvertito a capo di bestiame di un gregge, l'uomo assume la condizione di animale domestico, ossia, scrive Ernst Jünger, di bestia da macello, un essere a disposizione di ... L'intento di Michele Iozzino, nel suo saggioJünger - Il volto della tecnica (Altaforte Edizioni, 198 pagine, 15 euro, dal 19 maggio online e in libreria), è partire da questo rapporto tra ...Ridotto a pura biologia, riconvertito a capo di bestiame di un gregge, l'uomo assume la condizione di animale domestico, ossia, scrive, di bestia da macello, un essere a disposizione di ...