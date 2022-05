Draghi ha scelto Macron. Così fa irritare Mattarella (Di domenica 15 maggio 2022) Caro direttore, il galletto ruspante Draghi sembra più in sintonia con Monsieur «le coq» Macron piuttosto che con Sergio Mattarella: e questo, certamente, al Quirinale comincia a non piacere. Non può essere un caso se Carlo Cottarelli premier per una notte e molto apprezzato dal Colle, di recente ha rotto gli indugi parlando di Governo al capolinea e voto in autunno. Del resto, il volatile Mario ci ha abituato, dietro all'apparente distacco, alle montagne russe ma sa bene che, tra una discesa ardita e una risalita, Macron vuol dire anche Enrico Letta. Senza contare l'interesse francese per le aziende pubbliche italiane a partire da Fincantieri messa, non a caso, sotto il cappello di Palazzo Chigi con un blitz che ha fatto infuriare tutti, dalla Meloni a Salvini, da Franceschini ad Orlando per finire con lo stesso ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Caro direttore, il galletto ruspantesembra più in sintonia con Monsieur «le coq»piuttosto che con Sergio: e questo, certamente, al Quirinale comincia a non piacere. Non può essere un caso se Carlo Cottarelli premier per una notte e molto apprezzato dal Colle, di recente ha rotto gli indugi parlando di Governo al capolinea e voto in autunno. Del resto, il volatile Mario ci ha abituato, dietro all'apparente distacco, alle montagne russe ma sa bene che, tra una discesa ardita e una risalita,vuol dire anche Enrico Letta. Senza contare l'interesse francese per le aziende pubbliche italiane a partire da Fincantieri messa, non a caso, sotto il cappello di Palazzo Chigi con un blitz che ha fatto infuriare tutti, dalla Meloni a Salvini, da Franceschini ad Orlando per finire con lo stesso ...

