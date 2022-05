"Dopo l'ospitata da Serena Bortone...". Bomba di Dagospia: Giorgia Soleri fa esplodere i Maneskin? (Di domenica 15 maggio 2022) Cala il sipario sugli Eurovision, con la performance dei Maneksin e di Damiano David zoppicante che ha trascinato il pubblico, ed esplode il gossip. Indiscrezioni rilanciate da Dagospia e che riguardano la fidanzata del frontman, Giorgia Soleri, ormai personaggio pubblico di primo piano. E proprio il fatto che Giorgia sia così "pubblica", secondo quanto scrive Dago, starebbe creando non pochi problemi all'interno della band. Si legge infatti: "Pare che la sovraesposizione di Giorgia Soleri fidanzata di Damiano, leader dei Maneskin, non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo". Dunque, entrando un poco più nel dettaglio, il sito di Roberto D'Agostino aggiunge: "La malattia, le foto osé e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Cala il sipario sugli Eurovision, con la performance dei Maneksin e di Damiano David zoppicante che ha trascinato il pubblico, ed esplode il gossip. Indiscrezioni rilanciate dae che riguardano la fidanzata del frontman,, ormai personaggio pubblico di primo piano. E proprio il fatto chesia così "pubblica", secondo quanto scrive Dago, starebbe creando non pochi problemi all'interno della band. Si legge infatti: "Pare che la sovraesposizione difidanzata di Damiano, leader dei, non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo". Dunque, entrando un poco più nel dettaglio, il sito di Roberto D'Agostino aggiunge: "La malattia, le foto osé e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie ...

