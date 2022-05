Advertising

VicinanzaL : Così a Napoli le cooperative sociali #Gesco cercano di rianimare e abbellire pezzi di città trascurata: qui stamatt… - giuliana_baldin : RT @FedSolidarieta: Nella nostra homepage, le notizie sulle assemblee regionali delle cooperative sociali, imprese sociali e consorzi che i… - confcoopbg : Domani sera alla Comunità del Paradiso a #Bergamo @NPagnoncelli interviene su #Ambiente e #Sostenibilità #Sociale n… - GiuseppeGuerin1 : RT @FedSolidarieta: La richiesta delle Cooperative sociali Emilia Romagna: il nostro lavoro sia remunerato meglio @Confcoop_ER @RavennaWebT… - Alteatiz : RT @FpCgilLombardia: #Cooperativesociali / Siglata a Brescia l’ipotesi di accordo del contratto provinciale. Moriello e Meazzi (Fp #Cgil Br… -

L'Eco di Bergamo

Ad oggi, anche in seguito a un accordo con le parti, seguiamo una modalità mista con tre ... insieme potranno individuare strutture,o altri enti a carattere sociale, che potrebbero ...Anche domani mattina in alcune ecostazioni saranno presenti i 'volontari del riuso' delle associazioni,e organizzazioni del terzo settore che collaborano con AMA, d'intesa con ... Cooperative sociali bergamasche, incontro con Nando Pagnoncelli - Cultura e Spettacoli, Bergamo Grosseto: La città e stata scelta per la prima tappa dell’Alzheimer Fest 2022: l’evento si terrà lunedì 16 maggio, dalle 9 e 30 alle 13, nella sala convegni di Confartigianato Imprese Grosseto, in via ...Percorso con le Acli Il presidente di Ipsos Italia lunedì 16 maggio alle ore 18 interverrà alla Comunità del Paradiso per l’appuntamento con coordinatori e dirigenti. Nando Pagnoncelli lunedì 16 maggi ...