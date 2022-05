Classifica Moto2, Mondiale 2022: Celestino Vietti in testa, +16 su Ogura. Arbolino a -38 (Di domenica 15 maggio 2022) Classifica Mondiale Moto2 2022 1. Celestino Vietti 108 2. Ai Ogura 92 3. Aron Canet 894. Tony Arbolino 70 5. Augusto Fernandez 69 6. Joe Roberts 66 7. Somkiat Chantra 61 8. Marcel Schroetter 57 9. Jorge Navarro 52 10. Bo Bendsneyder 36 11. Sam Lowes 35 12. Jake Dixon 32 13. Jeremy Alcoba 31 14. Cameron Beaubier 29 15. Albert Arenas 29 16. Manuel Gonzalez 21 17. Pedro Acosta 20 18. Fermin Aldeguer 18 19. Barry Baltus 1520. Stefano Manzi 9 21. Romano Fenati 722. Gabriel Rodrigo 623. Alessandro Zaccone 624. Lorenzo Dalla Porta 5 25. Marcos Ramirez 5 26. Filip Salac 5 27. Keminth Kubo 4 28. Sean Dylan Kelly 3 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)1.108 2. Ai92 3. Aron Canet 894. Tony70 5. Augusto Fernandez 69 6. Joe Roberts 66 7. Somkiat Chantra 61 8. Marcel Schroetter 57 9. Jorge Navarro 52 10. Bo Bendsneyder 36 11. Sam Lowes 35 12. Jake Dixon 32 13. Jeremy Alcoba 31 14. Cameron Beaubier 29 15. Albert Arenas 29 16. Manuel Gonzalez 21 17. Pedro Acosta 20 18. Fermin Aldeguer 18 19. Barry Baltus 1520. Stefano Manzi 9 21. Romano Fenati 722. Gabriel Rodrigo 623. Alessandro Zaccone 624. Lorenzo Dalla Porta 5 25. Marcos Ramirez 5 26. Filip Salac 5 27. Keminth Kubo 4 28. Sean Dylan Kelly 3 Foto: MotoGP.com Press

