Chris Jericho: “Nonostante il turn heel, io e Tony Khan abbiamo deciso di non togliere Judas ai fan” (Di domenica 15 maggio 2022) Da quando ha lasciato la WWE, Chris Jericho ha adottato diverse gimmick, ma tutte hanno in comune una cosa: Judas. La canzone dei Fozzy, pubblicata nel 2017, è stata utilizzata dal Wizard sia in NJPW che in AEW ed è ormai diventata un suo marchio distintivo. Anche i fan si sono dimostrati particolarmente calorosi nei confronti della theme song, cantandola ogni volta che Jericho fa il suo ingresso nell’arena: addirittura, i presenti a All Out 2021, hanno reso iconico l’ingresso di Y2J, che aveva scelto di entrare senza musica completa, accompagnato solo da un solo di chitarra del chitarrista dei Fozzy. Parlando a Spin, Jericho ha spiegato come lui e Tony Khan abbiano deciso di tenere la theme Nonostante il turn di ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 15 maggio 2022) Da quando ha lasciato la WWE,ha adottato diverse gimmick, ma tutte hanno in comune una cosa:. La canzone dei Fozzy, pubblicata nel 2017, è stata utilizzata dal Wizard sia in NJPW che in AEW ed è ormai diventata un suo marchio distintivo. Anche i fan si sono dimostrati particolarmente calorosi nei confronti della theme song, cantandola ogni volta chefa il suo ingresso nell’arena: addirittura, i presenti a All Out 2021, hanno reso iconico l’ingresso di Y2J, che aveva scelto di entrare senza musica completa, accompagnato solo da un solo di chitarra del chitarrista dei Fozzy. Parlando a Spin,ha spiegato come lui eabbianodi tenere la themeildi ...

